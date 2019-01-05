Первый в истории ЧМ по игре Го стартовал в Екатеринбурге 5 января

Posted 5 января 2019,, 10:20
Published 5 января 2019,, 10:20
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
5 января в Екатеринбурге стартовал чемпионат мира по Го - игре, которая считается одной из самых сложных в мире и входит в ТОП-5 базовых дисциплин Всемирных интеллектуальных игр. Игроки в Го собрались в городском дворце творчества «Одарённость и технологии» и проведут в течение 2 дней 5 туров для того, чтобы определить лучшего.
Го пришла из Китая, её возраст, согласно информации учёных, составляет от 2 до 5 тыс. лет. Для того, чтобы сыграть в Го необходимы специальная доска, набор камней и чаши. Чтобы стать победителем нужна смекалка и умение разрабатывать стратегию, сообщают «Вечерние Ведомости».