Жители города могут оценить деятельность администрации Нижнего Тагила за 2018 год

Posted 5 января 2019,, 06:46
Published 5 января 2019,, 06:46
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Для оценки качества работы органов местного самоуправления необходимо зайти на сайт администрации Нижнего Тагила. Внизу главной страницы кликнуть «Оцените работу местной власти».
После перехода перед вами откроется окно с предложением оценить работу администрации. Оценка осуществляется по пятибалльной шкале, где 1 балл – самая низкая оценка для органов местного самоуправления, 5 – высший показатель.
Тагильчанам предлагается оценить деятельность в сферах жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, строительства, жилья. Жители города могу поставить оценку предоставлению услуг в дошкольном, дополнительном и общем образованиях, в частности обеспеченности местами в детских садах.
На странице мониторинга также предлагается оценить работу органов власти с предприятиями, представителями малого и среднего бизнеса.
Жителям города предлагается выразить мнение об организации муниципального управления, о деятельности главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева. Также можно поставить оценку деятельности сотрудников МВД и ГИБДД.
Мониторинг включает мнение тагильчан о содержании и ремонте дорог города, транспортном обслуживании.
Оценить деятельность органов местного самоуправления возможно в сфере информационной открытости, а также в межнациональных и межконфессиональных отношениях.