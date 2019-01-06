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Posted 6 января 2019,, 04:00

Published 6 января 2019,, 04:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Семь смертей за пять дней нового года: свердловская ГИБДД призывает к осторожности

6 января 2019, 04:00
За пять дней наступившего 2019-го года в Свердловской области в ДТП погибли семь человек, двое из которых - дети. Госавтоинспекция региона призывает водителей быть осторожными и внимательными на дорогах.

В общей сложности в авариях пострадали 59 человек, трое из которых - несовершеннолетние.

Смертельное ДТП произошло 3 января на трассе Николо-Павловское - Алапаевск под Нижним Тагилом. Дорожный инцидент унес жизни четырех членов семьи, двое из которых - полугодовалые малыши. Водитель лесовоза, ставший участником аварии, был задержан.

5 января около 11 часов утра водитель Renault Kaptur, не справившись с управлением, оказался на встречной полосе, где произошло столкновение с Opel Mokka. Водитель Renault видел, что встречный автомобиль занесло, поэтому попытался избежать столкновения, перестроившись на встречную полосу. Но Opel к тому времени вернулся на свою полосу, где и произошло столкновение, передаёт ОТВ. Пострадали три пассажира - 47-летний мужчина и девушки 16 и 18 лет. Все были пристёгнуты ремнями безопасности.

Областная ГИБДД рекомендует выбирать скорость в соответствии с актуальными погодными условиями. Не стоит забывать водителям и пешеходам о затруднённой видимости во время снегопадов и гололёдице, советуют в Госавтоинспекции.

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#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Свердловская область#ГИБДД#Смертельное дтп
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