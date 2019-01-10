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Posted 10 января 2019,, 11:57

Published 10 января 2019,, 11:57

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Екатеринбургская мэрия выделит 100 миллионов рублей на проект второй ветки метро

10 января 2019, 11:57
Глава Екатеринбурга сообщил о планах выделить около 100 миллионов рублей на проектирование второй ветки метрополитена в уральской столице.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский во время выездного совещания сообщил, что в 2019 году на проектирование для строительства второй ветки метро из городского бюджета планируется выделить около 100 млн рублей. Он отметил, что прежде чем просить у федерации денежные средства, нужно подготовить проект.

Также Александр Высокинский добавил, что трассировки уже определены и нужно выбрать технологию, которая будет эксплуатироваться. Версий может быть несколько, как один тоннель для двух поездов, так и два различных тоннеля.

Необходимые изменения и поправки внесут в бюджет Екатеринбурга в ближайшее время, пишет «УралИнформБюро».

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#Общество#Новости УрФО#Метро#Строительство#Екатеринбург
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