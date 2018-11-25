Высокинский про ЭКСПО 2025: вторая ветка метро будет в Екатеринбурге
25 ноября мэр Екатеринбурга Александр Высокинский впервые прокомментировал проигрыш России за проведение ЭКСПО 2025. Строительство второй ветки метро не отменяется.
Александр Высокинский заявил, что даже без выставки уральская столица осталась в плюсе, так как о Екатеринбурге теперь знает большинство стран, а известность города дает шанс на получение инвестиций. Высокинский предположил, что результат голосования не обошелся без политической составляющей.
Невозможно выигрывать, если не участвовать. Город получает не отрицательный результат — мы учимся. Мы накопили серьёзные компетенции — в общении с представителями государств, с большими компаниями и их руководителями. У нас эти компетенции не забрать, сказал Александр Высокинский.
Еще один вывод, который сделал мэр, - вступать в борьбу за право проведения ЭКСПО 2025 нужно было значительно раньше.
Мы включились в гонку за «Экспо» на год позже, нужно включаться раньше. Но то, как говорили о городе на финальном голосовании, то, как оценивали наш город эксперты, – в этом видно большое доверие.
Жителей уральской столицы волновал вопрос о выполнении тех обещаний, которые были заявлены при участии в проведении ЭКСПО 2025.
Глава Екатеринбурга ответил, что на месте предполагаемой выставки появится парк, жилая зона и офисное здание. В планах также постройка второй ветки метро. Бюджет на новые проекты обсудят на федеральном уровне.
Помимо этого, в Екатеринбурге может появиться альтернатива общественному транспорту – канатная дорога. Денежные средства уже готовы выделить частные инвесторы.
Сейчас рассматриваем проект большой канатной дороги. Смотрим, что будет дешевле — строительство трамвайной линии или канатной дороги. Частные инвестиции есть, если мы рассмотрим экономику этого процесса, то инвестиции будут, добавил Высокинский.
Мэр неоднократно подчеркнул положительный результат от заявки Екатеринбурга в проведении ЭКСПО 2025, сообщает портал Е1.