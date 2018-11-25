Высокинский про ЭКСПО 2025: вторая ветка метро будет в Екатеринбурге

Александр Высокинский заявил, что даже без выставки уральская столица осталась в плюсе, так как о Екатеринбурге теперь знает большинство стран, а известность города дает шанс на получение инвестиций. Высокинский предположил, что результат голосования не обошелся без политической составляющей.

Невозможно выигрывать, если не участвовать. Город получает не отрицательный результат — мы учимся. Мы накопили серьёзные компетенции — в общении с представителями государств, с большими компаниями и их руководителями. У нас эти компетенции не забрать, сказал Александр Высокинский.

Еще один вывод, который сделал мэр, - вступать в борьбу за право проведения ЭКСПО 2025 нужно было значительно раньше.

Мы включились в гонку за «Экспо» на год позже, нужно включаться раньше. Но то, как говорили о городе на финальном голосовании, то, как оценивали наш город эксперты, – в этом видно большое доверие.

Жителей уральской столицы волновал вопрос о выполнении тех обещаний, которые были заявлены при участии в проведении ЭКСПО 2025.

Глава Екатеринбурга ответил, что на месте предполагаемой выставки появится парк, жилая зона и офисное здание. В планах также постройка второй ветки метро. Бюджет на новые проекты обсудят на федеральном уровне.

Помимо этого, в Екатеринбурге может появиться альтернатива общественному транспорту – канатная дорога. Денежные средства уже готовы выделить частные инвесторы.

Сейчас рассматриваем проект большой канатной дороги. Смотрим, что будет дешевле — строительство трамвайной линии или канатной дороги. Частные инвестиции есть, если мы рассмотрим экономику этого процесса, то инвестиции будут, добавил Высокинский.