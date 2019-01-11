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Posted 11 января 2019, 02:30

Published 11 января 2019, 02:30

Modified 29 ноября, 17:22

Updated 29 ноября, 17:22

Жительница Новоуральска зарезала сожителя во время пьяной ссоры

11 января 2019, 02:30
В отношении жительницы ЗАТО Новоуральск суд вынес обвинительный приговор по статье «Убийство». Следствию удалось доказать, что женщина во время пьяной ссоры убила сожителя при помощи ножа.

Согласно материалам уголовного дела, 12 мая 2018 года в одной из квартир Новоуральска мужчина и женщина распивали спиртные напитки. В ходе возникшей ссоры подсудимая нанесла сожителю удар кухонным ножом в область грудной клетки, отчего тот скончался на месте.

10 января 2019 в отношении жительницы Новоуральска суд вынес обвинительное решение и приговорил её к 10 годам тюремного заключения в исправительной колонии общего режима, сообщает СУ СК России по Свердловской области.

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