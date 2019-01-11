Жительница Новоуральска зарезала сожителя во время пьяной ссоры

Posted 11 января 2019, 02:30
Published 11 января 2019, 02:30
Modified 29 ноября, 17:22
Updated 29 ноября, 17:22
Согласно материалам уголовного дела, 12 мая 2018 года в одной из квартир Новоуральска мужчина и женщина распивали спиртные напитки. В ходе возникшей ссоры подсудимая нанесла сожителю удар кухонным ножом в область грудной клетки, отчего тот скончался на месте.
10 января 2019 в отношении жительницы Новоуральска суд вынес обвинительное решение и приговорил её к 10 годам тюремного заключения в исправительной колонии общего режима, сообщает СУ СК России по Свердловской области.