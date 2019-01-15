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Posted 15 января 2019,, 11:37

Published 15 января 2019,, 11:37

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Региональный фестиваль детских и молодежных медиа «ШКИТ-ФЕСТ» прошел в Нижнем Тагиле

15 января 2019, 11:37
В Нижнем Тагиле прошел первый региональный фестиваль детских, молодежных и школьных медиа, в котором приняли участие коллективы из 14 городов Свердловской области.

В Нижнем Тагиле прошел фестиваль медиа «ШКИТ-ФЕСТ».

В ДКЖ имени Гагарина собрались более 200 участников в возрасте от 7 до 18 лет из 14 городов области. В том числе прибыли коллективы из Екатеринбурга, Верхней Салды, Нижней Салды, Волчанска, Туринска и других населенных пунктов.

Юных журналистов обучали режиссер Андрей Парыгин, главред молодежного выпуска «Областной газеты» Юлия Шамро, секретарь СТСЖ Олег Медведев и телеведущая Ксения Телешова.

Тагильские коллективы завоевали многочисленные награды в различных номинациях.

В номинации «Видеоклип/видеозарисовка» тагильчане завоевали первое и третье место. Первым оказался Патрушев Андрей из лицея №39, третьими стали Хамета Дарья, Заикин Денис, Черепанов Ростислав, Минилбаева Диана из Черноисточиска.

Также представители Нижнего Тагила победили в номинации «Социальная реклама». Студия «Шкит» завоевала первое место и приз детского жюри.

Три места были отданы тагильским коллективам в категории «Игровое и постановочное видео». Победителями стали Экспериментальная студия «Телеброба» ГДМ, Студия «Шкит» и Студия «Fox Mountain Pictures» ГДМ.

Награды за лучший репортаж получили студия «Шкит» и коллектив ГДМ.

За текст в интернете ученица школы №49 Кукина Екатерина завоевала второе место.

В номинации «Блог/влог» ученицы гимназии №18 Королева Мария и Бакланова Софья завоевали второе и третье место. София также получила признание детского жюри.

Медиа-форум состоялся при поддержке коллектива Школы кино и телевидения «ШКИТ», Свердловского творческого Союза журналистов и его нижнетагильской организации, а также отделения Российское движение школьников, сообщает «Свердловский творческий союз журналистов».

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#Свободное время#Нижний Тагил#Школьники#Молодежь#Журналисты#ДК им. Гагарина
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