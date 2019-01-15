Региональный фестиваль детских и молодежных медиа «ШКИТ-ФЕСТ» прошел в Нижнем Тагиле

В ДКЖ имени Гагарина собрались более 200 участников в возрасте от 7 до 18 лет из 14 городов области. В том числе прибыли коллективы из Екатеринбурга, Верхней Салды, Нижней Салды, Волчанска, Туринска и других населенных пунктов.