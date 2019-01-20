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Posted 20 января 2019,, 08:38

Published 20 января 2019,, 08:38

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Несанкционированная купель ликвидирована в Екатеринбурге

20 января 2019, 08:38
В праздник Крещения Господня на территории Екатеринбурга было обнаружено сразу несколько купелей, предлагавших окунуться в ледяную воду за деньги. Одна из них, по заявлению правоохранительных органов, действует легально. Другую же пришлось ликвидировать.

На озере Шарташ, где уже имеется около десятка купелей, спасатели ликвидировали одну несанкционированную. Её прорубили местные жители, желавшие подзаработать, так как просили за пользование купелью деньги. Установить личности «бизнесменов» правоохранительные органы не смогли. В результате, несанкционированную купель засыпали снегом.

На территории озера продолжают действовать купели, за окунание в которые с верующих берётся 100 рублей. В ответ на возмущение жителей города полиция заявила, что никаких законов предприниматели не нарушают, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

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#Общество#Новости УрФО#Полиция#Деньги#Озеро#Крещение#Купель#Екатеринбург
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