Несанкционированная купель ликвидирована в Екатеринбурге

В праздник Крещения Господня на территории Екатеринбурга было обнаружено сразу несколько купелей, предлагавших окунуться в ледяную воду за деньги. Одна из них, по заявлению правоохранительных органов, действует легально. Другую же пришлось ликвидировать.