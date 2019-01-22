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Posted 22 января 2019, 10:18

Published 22 января 2019, 10:18

Modified 29 ноября, 17:22

Updated 29 ноября, 17:22

ВГОК задолжал администрации Нижнего Тагила за аренду земли Лебяжинского рудника

22 января 2019, 10:18
Администрация Нижнего Тагила в судебном порядке взыскала с ОАО ВГОК 270 тысяч рублей долга за аренду земельных участков Лебяжинского рудника.

Администрация Нижнего Тагила обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с иском к ОАО ВГОК. В исковом заявлении сказано, что горно-обогатительный комбинат задолжал муниципалитету денежные средства за пользование несколькими земельными участками.

В суде установлено, что в 2013 году между ВГОКом и администрацией муниципалитета был заключен договор аренды земельных участков в Ленинском районе площадью 2 981 941 кв. м., 61 468 кв. м., 18 970 кв. м. Земли были переданы в аренду для эксплуатации Лебяжинского рудника.

На 2018 год у ответчика образовалась задолженность, которая была погашена, однако за период неуплаты на сумму аренды набежали пени, которые ответчик не погасил. Также истец предъявил требования об уплате неустойки, образовавшейся в связи с неисполнением должником договора аренды.

Суд принял во внимание то, что предприятие погасило сумму основного долга, а также находится в тяжелом материальном положении и определил к выплате 270 тысяч рублей, удовлетворив иск частично.

Помимо этого, ОАО ВГОК должно заплатить 5 900 рублей госпошлины.

В настоящий момент почти все имущество предприятия арестовано и находится в залоге у ФНС Свердловской области из-за более 1,5 млрд долгов по налогам и сборам.

#Экономика#Нижний Тагил#Суд#Аренда
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