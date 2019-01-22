ВГОК задолжал администрации Нижнего Тагила за аренду земли Лебяжинского рудника

В суде установлено, что в 2013 году между ВГОКом и администрацией муниципалитета был заключен договор аренды земельных участков в Ленинском районе площадью 2 981 941 кв. м., 61 468 кв. м., 18 970 кв. м. Земли были переданы в аренду для эксплуатации Лебяжинского рудника.