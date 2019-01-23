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Posted 23 января 2019, 03:00

Published 23 января 2019, 03:00

Modified 29 ноября, 17:22

Updated 29 ноября, 17:22

Рассмотрение уголовного дела об обрушении кровли МЗиКа началось в Екатеринбурге

23 января 2019, 03:00
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовного дела по факту обрушения крыши одного из корпусов Машиностроительного завода имени Калинина, в результате которого погибли 4 человека и 16 получили травмы.

На скамье подсудимых находятся заместитель главного инженера МЗиКа Владимир Гаганов, сотрудник отдела №49 реконструкции и эксплуатации зданий завода Валерий Шмелев, а также руководители компаний, которые выполняли работы на крыше рухнувшего корпуса №15.

На первом заседании, прошедшем 22 января, было оглашено обвинительное заключение, начался допрос свидетелей. Защита выразила несогласие с предъявленными обвинениями и настаивает на том, что предварительное следствие было проведено не в полном объёме. Также сомнения адвокатов вызвали протокол места осмотра происшествия и выводы экспертов.

Следующее занятие состоится 23 января. На нём продолжат допрос свидетелей, сообщает «Коммерсант – Екатеринбург». Напомним, обрушение произошло в начале ноября 2016 года. В результате четыре человека погибли под завалами, ещё 16 получили травмы различной степени тяжести.

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