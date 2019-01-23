Рассмотрение уголовного дела об обрушении кровли МЗиКа началось в Екатеринбурге

На первом заседании, прошедшем 22 января, было оглашено обвинительное заключение, начался допрос свидетелей. Защита выразила несогласие с предъявленными обвинениями и настаивает на том, что предварительное следствие было проведено не в полном объёме. Также сомнения адвокатов вызвали протокол места осмотра происшествия и выводы экспертов.