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Posted 23 января 2019,, 09:09

Published 23 января 2019,, 09:09

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Социально значимые продукты подорожали в Свердловской области

23 января 2019, 09:09
За декабрь 2018 года – январь 2019 года в Свердловской области увеличилась стоимость социально значимых продуктов. Цена на капусту выросла в 1,7 раза.

В Свердловской области наблюдается повышение цен на социально значимые продукты. За декабрь 2018 года – январь 2019 года сильнее всего выросли цены на капусту, пшено и сахар.

Так цены на сахар выросли на 30%. Пшено подорожало в 1,6 раза, а капуста – в 1,7 раза.

Подорожало мясо, особенно заметно это по ценам на куру, которые выросли на 10,6%. Стоимость свинины выросла на 5,9%, баранины на 3%. Рыба стала дороже на 3,5%.

Также повышение коснулось цен на молоко, яйца и хлеб. В частности, молоко стало дороже на 1,6%, яйца – на 13,7%, хлеб ржаной на 4,3%, пшеничный – на 3%.

Также выросли цены на чай на 2,2%. Рис подорожал на 2,8%, а лук на 7,8%, по данным Свердловскстата.

Данная статистика касается цен, установленных до повышения НДС, информирует ИА «Политсовет».

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#Общество#Цены#Свердловская область#Продукты#Увеличение#НДС
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