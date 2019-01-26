Ветеран из Сухого Лога получил социальное жильё без газа, света и воды

Необъявленная война ветерана-афганца Андрея Ситникова с администрацией Сухого Лога длится уже на протяжении 6 лет. Мужчина отказался заехать в построенное по социальной программе жильё, так как там, по его словам, нет подключённых света, газа и воды. Администрация уверяет, что все инженерные сети подключены.