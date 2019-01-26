Ветеран из Сухого Лога получил социальное жильё без газа, света и воды

Posted 26 января 2019,, 04:30
Published 26 января 2019,, 04:30
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В 2013 году 52-летний ветеран-афганец Андрей Ситников получил дом, построенный по социальной программе Фондом жилищного строительства. Но, как заверяет мужчина, здание не подключено к инженерным сетям.
В доме отсутствуют инженерные сети, то есть, не подключены электричество, водопровод, канализация, газ. Тем не менее, чиновники городской администрации приняли дом, по их документам он пригоден для проживания,рассказал Ситников.
К 2016 году власти города стали настаивать на том, чтобы ветеран вселился в дом, а после отказа, подали на мужчину в суд. При этом администрация уверяет, что всё необходимое для жизни в построенном здании имеется.
Ситников заблуждается, дом подключен к сетям, нет только газа. Чтобы провести газ, установить газовое оборудование, надо время,объяснила начальник отдела по вопросам жилья администрации Сухого Лога Елена Коновалова.
На сторону Ситникова встала местная прокуратура, которая требует от властей подключить дом к газу, свету и воде. Но в администрации продолжают утверждать, что инженерные сети проведены. Ближайшее судебное заседание, на котором дело может сдвинуться с мёртвой точки, состоится 29 января, сообщают «Вечерние ведомости».