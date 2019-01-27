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Posted 27 января 2019, 05:39

Published 27 января 2019, 05:39

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

Часть Черноисточинского шоссе в Нижнем Тагиле перекрыта из-за прорыва трубы

27 января 2019, 05:39
27 января в 6:35 в Нижнем Тагиле на Черноисточинском шоссе в районе пересечения с улицей Дружинина произошел порыв трубопровода, и вода разлилась на проезжую часть. В связи с этим часть шоссе перекрыта для движения автотранспорта.

Из-за коммунальной аварии объезд данного участка дороги будет осуществляться с правым поворотом на улицу Дружинина и далее по Уральскому проспекту, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.

Также при движении по улице Дружинина, водителей призывают быть внимательными, так как возможно образование гололеда.

Сейчас на месте аварии работают дорожные службы, которые прочищают ливневые колодцы. Известно, что из-за прорыва трубы ограничена подача холодной воды в части домов на Черноисточинском шоссе.

#Общество#Нижний Тагил#ДТП#Дорога#ГИБДД#Объезд
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