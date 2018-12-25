Авария на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле будет устранена до конца дня

Прорыв трубы диаметром 300 мм произошел напротив управления «Уралвагонзавода». На данный момент работы по устранению аварии продолжаются.

ООО «Водоканал-НТ» сообщило, что территория, на которой произошла авария, относиться к УВЗ. Однако предприятие утверждает, что данный участок им не принадлежит.

Несмотря на то, что данный участок не находится на балансе Уралвагонзавода, специалисты предприятия совместно с городской службой «Водоканала-НТ» определили место утечки и приступили к устранению аварии. Работы планируется завершить до конца рабочего дня,сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе УВЗ.