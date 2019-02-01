Преднамеренное банкротство, бурная фантазия и снегопады: итоги недели в Нижнем Тагиле

Сезонное обострение идёт у мошенников: так, на этой неделе поступали жалобы на «газовиков», которые устанавливают пенсионерам некие приборы для якобы защиты от взрывов газа. Солидные мужчины запугивают стариков напоминаниями про взрывы в Шахтах и в Магнитогорске. Настоящие специалисты газовых служб напоминают о том, что их представители не ходят по квартирам и не предлагают установку подобных аппаратов. Кроме того, эти аппараты в реальности стоят гораздо дешевле, чем их продают мошенники. Всем тагильчанам рекомендуют проинструктировать пожилых родственников на эту тему, а также обязательно обращаться в полицию, чтобы можно было максимально быстро найти преступников.