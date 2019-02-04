tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 февраля 2019,, 14:32

Published 4 февраля 2019,, 14:32

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Военнослужащая в Новоуральске избила 3-летнюю дочь за отказ поесть

4 февраля 2019, 14:32
В Новоуральске мать троих детей избила своего ребенка за то, что девочка отказалась поесть.

Город Новоуральск, где проживает женщина, является закрытым. Женщина работала военнослужащей до момента выхода в декрет. У нее трое детей, сейчас она беременна четвертым ребенком.

Как сообщает издание novouralsk.su, инцидент произошел 31 января. 3-летняя девочка не захотела есть, тогда мать девочки ударила ее об стену и пол несколько раз. Сообщается, что женщина в этот момент была в нетрезвом состоянии.

После своих действий военнослужащая покинула квартиру. Скорую для ребенка вызвала бабушка. Медики диагностировали у девочки черепно-мозговую травму.

Материалы по теме
Многодетная мать из Сысерти созналась прокуратуре в махинациях с маткапиталом (ФОТО)Выбросил из окна: в Арамиле сын осужден на восемь лет за покушение на свою мать
#Происшествия#Ребенок#Избиение#Новоуральск#Насилие#Мать#Избиение ребенка
Подпишитесь
СВО, яйца, корь и самолеты. О чем говорил Путин на прямой линии
Сегодня, 14:50
Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Сегодня, 14:48
Никакой «вакханалии». Владимир Путин высказался о запрете абортов в России
Сегодня, 13:48
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин
Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%
Сегодня, 12:07