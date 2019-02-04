Военнослужащая в Новоуральске избила 3-летнюю дочь за отказ поесть

Posted 4 февраля 2019,, 14:32
Published 4 февраля 2019,, 14:32
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Город Новоуральск, где проживает женщина, является закрытым. Женщина работала военнослужащей до момента выхода в декрет. У нее трое детей, сейчас она беременна четвертым ребенком.
Как сообщает издание novouralsk.su, инцидент произошел 31 января. 3-летняя девочка не захотела есть, тогда мать девочки ударила ее об стену и пол несколько раз. Сообщается, что женщина в этот момент была в нетрезвом состоянии.
После своих действий военнослужащая покинула квартиру. Скорую для ребенка вызвала бабушка. Медики диагностировали у девочки черепно-мозговую травму.