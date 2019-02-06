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Posted 6 февраля 2019,, 02:00

Published 6 февраля 2019,, 02:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Водитель автобуса в Каменске-Уральском выгнал пассажирку на улицу в мороз

6 февраля 2019, 02:00
Водитель одного из пассажирских рейсов в Каменске-Уральском не захотел поздним вечером ехать на конечную остановку и выгнал оставшуюся пассажирку. Вслед женщине, вытолкнутой из салона, полетели деньги за проезд.

Инцидент произошёл в ночь на 31 января, но стало о нём известно только недавно. Поздним вечером пассажирку одного из автобусов водитель отказался везти до конечной станции и высадил на остановке «Улица Строителей». Своё нежелание, со слов женщины, водитель озвучил в грубой форме и силой вытолкнул её из салона, сообщает KU66.RU.

На Строителей он развернулся и в час ночи оставил меня на остановке. Мне пришлось по потемкам бежать до завода. Если бы на моём месте были мужики, он бы не вякнул, а так мужчина-попутчик вышел на Строителей, поэтому водитель решил, что дальше можно не ехать,рассказала пассажирка.

Вслед женщине полетели 20 рублей за проезд. Мороз в этот день держался на уровне -20 градусов, сообщает URA.ru. Дозвониться до компании, которой принадлежит автобус, и получить комментарии о произошедшем журналисты не смогли.

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#Транспорт#Каменск-Уральский#Автобус#Улица#Водитель#Проезд#Мороз#Пассажирка#Грубость
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