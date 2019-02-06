Водитель автобуса в Каменске-Уральском выгнал пассажирку на улицу в мороз

На Строителей он развернулся и в час ночи оставил меня на остановке. Мне пришлось по потемкам бежать до завода. Если бы на моём месте были мужики, он бы не вякнул, а так мужчина-попутчик вышел на Строителей, поэтому водитель решил, что дальше можно не ехать,рассказала пассажирка.