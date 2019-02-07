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Posted 7 февраля 2019, 01:00

Published 7 февраля 2019, 01:00

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

Пенсионер в Новоуральске стрелял в соседа из самодельного револьвера

7 февраля 2019, 01:00
72-летний житель Новоуральска подозревается в покушении на убийство соседа.

29 января 2019 года пожилой мужчина поссорился с соседом. В ходе конфликта пенсионер достал самодельный «Наган» и выстрелил в 38-летнего мужчину, однако промахнулся. Сосед смог обезвредить пожилого мужчину, а затем он вызвал полицию.

Полицейские изъяли у пенсионера оружие, которое изготовлено из сигнального револьвера, а также самодельные патроны.

Следователи выясняют, где и у кого мужчина приобрел пистолет и патроны, сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.

#Происшествия#Новоуральск
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