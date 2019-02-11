Кредитный рейтинг заемщиков в Свердловской области: как узнать и как использовать?

Нововведение, в первую очередь, будет полезным для клиентов, которые будут иметь информацию о своей кредитоспособности и использовать эту информацию перед подачей заявления на получение кредита наличными, ипотеки или любого другого кредитного продукта. Более того, клиент будет видеть, как он выплачивает свои кредиты и оценивать свои действия в отношении возможного получения или неполучения кредита,пояснил редакции TagilCity.ru Банк ВТБ.