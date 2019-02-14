Похолодание до -13 градусов ожидается в Нижнем Тагиле на следующей неделе

Posted 14 февраля 2019, 08:09
Published 14 февраля 2019, 08:09
Modified 24 декабря, 18:10
Updated 24 декабря, 18:10
В понедельник и вторник ночью ожидается -16 градусов, днем -9.
В среду, 20 февраля, похолодает до -13 градусов днем и -21 градуса ночью. В четверг синоптики обещают -7 градусов в дневные часы и -13 ночью.
В пятницу, 22 февраля, ожидается -10 градусов днем и -12 ночью. В четверг и пятницу не исключены осадки вместо снега.
В выходные, по данным Гисметео, также ожидается небольшой снег, -11 градусов в дневные часы и до -14 градусов в ночное время.