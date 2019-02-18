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Posted 18 февраля 2019,, 05:56

Published 18 февраля 2019,, 05:56

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

ООО МФК «МигКредит» в Екатеринбурге оштрафовано за 55 звонков должнику

18 февраля 2019, 05:56
Суд Екатеринбурга по обращению УФССП России по Свердловской области оштрафовал микрофинансовую организацию «МигКредит» за превышение допустимого количества звонков должнику.

В отношении «МигКредит» была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что организация превысила законодательно разрешенное количество звонков с целью взыскания просроченной задолженности. Установлено, что кредитная организация позвонила клиенту 55 раз за 20 дней. Законодательно разрешено осуществлять не более одного звонка в день, не более 2 звонков в неделю. Количество звонков в месяц должно быть не более 8.

Кроме того, было установлено, что организация допустила взаимодействие с третьим лицом без согласия должника и третьего лица – представители «МигКредит» совершали звонки бывшему коллеге клиента.

Юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде наложения штрафов в размере 50 тысяч рублей, сообщает УФССП по Свердловской области.

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#Общество#Новости УрФО#Штраф#Кредит#Долг#УФССП#Микрофинансовые организации
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