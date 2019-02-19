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Posted 19 февраля 2019, 05:35

Published 19 февраля 2019, 05:35

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

10 тысяч рублей взысканы с администрации Талицкого ГО за нападение собак на ребенка

19 февраля 2019, 05:35
Администрация Талицкого ГО заплатит 10 тысяч рублей матери пострадавшего от укусов безнадзорных собак ребенка.

Установлено, что 3 августа 2018 года на ребенка 2011 года рождения в Талицком ГО было совершено нападение безнадзорных собак. В следствии чего ребенок получил травмы в виде укусов и ссадин.

По данному факту была проведена прокурорская проверка. По материалам проверки, нападение стало возможным по причине бездействия администрации муниципалитета, которая не принимала меры по отлову бездомных животных.

В связи с этим прокуратурой был подан иск в суд с требованием взыскать с администрации Талицкого ГО компенсацию морального вреда семье потерпевшего.

Суд исковые требования удовлетворил и постановил взыскать в администрации муниципалитета 10 тысяч рублей в пользу пострадавшего.

#Общество#Суд#Администрация#Нападение#Собаки#Талица
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