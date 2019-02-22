Строго не интим! Найм сотрудниц мужского салона начался в центре Екатеринбурга

В центре Екатеринбурга молодым девушкам раздают листовки с приглашением устроиться на работу в мужской салон «Распутин». На обратной стороне имеется анкета, в которой указано, что вакантными являются должности администратора салона и мастера по релаксации. Заработная плата второй кандидатуры в два раза выше, чем первой: за работу администратора работодатель готов заплатить от 35 тыс. рублей каждый месяц, а вот за должность мастера по релаксации уже от 70 тыс.