Пьяный водитель-рецидивист из села Байкалово отправится в колонию на 10 месяцев

Posted 25 февраля 2019,, 02:00
Published 25 февраля 2019,, 02:00
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
6 октября 2018 года сотрудники дорожной полиции задержали жителя села Байкалово на 16 километре автодороги «с. Байкалово – с. Туринская Слобода – г. Туринск» в состоянии алкогольного опьянения. На требование сотрудника ДПС о прохождении медицинского освидетельствования водитель ответил отказом.
В результате проверки выяснилось, что в момент задержания у мужчины уже имелась непогашенная судимость за аналогичные преступления 2017 года, и он не имел права управления транспортным средством.
22 февраля 2019 года Байкаловский районный суд приговорил мужчину к 10 месяцам заключения в колонии общего режима и лишил его права управлять автомобилем на 3 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.