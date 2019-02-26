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Posted 26 февраля 2019, 07:56

Published 26 февраля 2019, 07:56

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

Прокуроры выслушают жалобы недовольных мусорной реформой тагильчан

26 февраля 2019, 07:56
26 февраля в 15:00 в здании администрации Нижнего Тагила состоится прием граждан по вопросам новой системы обращения с ТКО.

26 февраля в 15:00 в здании администрации Нижнего Тагила состоится прием граждан по вопросам новой системы обращения с ТКО.

Прием будут вести межрайонный природоохранный прокурор Нижнего Тагила Денис Исаков и прокурор Ленинского района Владимир Мартынов. Тагильчане получат возможность высказать жалобы относительно мусорной реформы. Встретиться с прокурорами можно без предварительной записи, сообщает ИА «Все новости».

Напомним, 23 февраля около 700 тагильчан собрались на митинг против мусорной реформы.

#Общество#Нижний Тагил#Жалобы#Рифей#Мусорная реформа
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