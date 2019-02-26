Прокуроры выслушают жалобы недовольных мусорной реформой тагильчан

Прием будут вести межрайонный природоохранный прокурор Нижнего Тагила Денис Исаков и прокурор Ленинского района Владимир Мартынов. Тагильчане получат возможность высказать жалобы относительно мусорной реформы. Встретиться с прокурорами можно без предварительной записи, сообщает ИА «Все новости».