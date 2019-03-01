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Posted 1 марта 2019, 01:30

Published 1 марта 2019, 01:30

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

Юные тагильчане стали победителями первенства Свердловской области по плаванию

1 марта 2019, 01:30
Пловцы из Нижнего Тагила стали первыми на первенстве Свердловской области среди юношей 15-16 лет и девушек 13-14 лет.

Соревнования прошли в Заречном. Команда тагильчан стала третьей в эстафете 4х100 метров. Ярослав Левчук стал первым в плавании на спине на дистанции 50 метров, второй результат показал Рафаэль Агаларов. Ярослав Левчук также занял второе и третье места на дистанции 100 и 200 метров соответственно.

На дистанции 50 метров вольным стилем Богдан Лоскутов завоевал золото и на 10-метровке – серебро, пишет «Тагильский рабочий».

#Спорт#Нижний Тагил#Соревнования#Бассейн#Плавание#Первенство
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