Юные тагильчане стали победителями первенства Свердловской области по плаванию

Posted 1 марта 2019, 01:30
Published 1 марта 2019, 01:30
Modified 24 декабря, 18:08
Updated 24 декабря, 18:08
Соревнования прошли в Заречном. Команда тагильчан стала третьей в эстафете 4х100 метров. Ярослав Левчук стал первым в плавании на спине на дистанции 50 метров, второй результат показал Рафаэль Агаларов. Ярослав Левчук также занял второе и третье места на дистанции 100 и 200 метров соответственно.
На дистанции 50 метров вольным стилем Богдан Лоскутов завоевал золото и на 10-метровке – серебро, пишет «Тагильский рабочий».