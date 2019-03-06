Дочь екатеринбургского депутата снялась в американском сериале

Они снимали студенческую тусовку — в реквизите алкоголь, пицца, закуски. Они сначала собираются на вечеринку, а потом тусят. Одну из сцен она сорвала. По сюжету они с молодым человеком поднимаются на гору, а гора была скользкая, и вот она поднимается и падает с криками. Главные герои отвлеклись на неё, сцену пришлось переснимать,рассказал Константин Киселёв.