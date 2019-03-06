Дочь екатеринбургского депутата снялась в американском сериале

Posted 6 марта 2019, 02:30
Published 6 марта 2019, 02:30
Modified 29 ноября, 17:23
Updated 29 ноября, 17:23
Съёмки сериала проходили в Торонто, где живёт и учится Екатерина Киселёва. На роль девушка попала, как студентка колледжа, в который съёмочная бригада пришла набирать молодёжь для фактуры.
Они снимали студенческую тусовку — в реквизите алкоголь, пицца, закуски. Они сначала собираются на вечеринку, а потом тусят. Одну из сцен она сорвала. По сюжету они с молодым человеком поднимаются на гору, а гора была скользкая, и вот она поднимается и падает с криками. Главные герои отвлеклись на неё, сцену пришлось переснимать,рассказал Константин Киселёв.
Войдёт ли фрагмент с дочерью в итоговую версию сериала, и сколько по длительности он будет, занимать депутат не знает, сообщает на своей странице в социальной сети Facebook.
На лавры Николь Кидман и Натали Портман претендовать рано, но опыт забавный. Впечатлений много. В основном не от съёмок, а от людей и... обеда, которым массовку кормили часа в четыре утра. Обед был хорош. Особенно для голодных после нескольких часов работы студентов,написал Киселёв.