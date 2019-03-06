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Posted 6 марта 2019, 03:00

Published 6 марта 2019, 03:00

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

Флэшмоб в поддержку свердловских спецолимпийцев стартовал в интернете

6 марта 2019, 03:00
В Объединённых Арабских Эмиратах стартовала Всемирная специальная олимпиада. В составе сборной России защищать честь страны и региона будут трое спортсменов из Свердловской области. Болельщики запустили флэшмоб в поддержку ребят.

Отстаивать честь страны и региона в составе сборной на Спецолимпиаде в Абу-Даби будут Даша Алиева, Антон Упоров и Даниил Чеберёв. Чтобы присоединиться к флэшмобу, необходимо записать на видео клятву спецолимпийцев с пожеланиями спортсменам и опубликовать его в социальных сетях с хэштегом #абудабиурал.

Дай мне победить, но если я не смогу победить, пусть я буду смелым в этой попытке!звучат слова клятвы.

На Специальных олимпийских играх состязаются спортсмены, имеющие ментальные нарушения. Все соревнования этой Олимпиады начинаются со слов клятвы, передаёт сообщество «Специальная Олимпиада. Свердловская область».

#Спорт#Свердловская область#Флешмоб#Международные соревнования#Спортсмены#Видео#Поддержка#Люди с овз
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