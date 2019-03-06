Флэшмоб в поддержку свердловских спецолимпийцев стартовал в интернете

Отстаивать честь страны и региона в составе сборной на Спецолимпиаде в Абу-Даби будут Даша Алиева, Антон Упоров и Даниил Чеберёв. Чтобы присоединиться к флэшмобу, необходимо записать на видео клятву спецолимпийцев с пожеланиями спортсменам и опубликовать его в социальных сетях с хэштегом #абудабиурал.