Флэшмоб в поддержку свердловских спецолимпийцев стартовал в интернете

Posted 6 марта 2019, 03:00
Published 6 марта 2019, 03:00
Modified 29 ноября, 17:23
Updated 29 ноября, 17:23
Отстаивать честь страны и региона в составе сборной на Спецолимпиаде в Абу-Даби будут Даша Алиева, Антон Упоров и Даниил Чеберёв. Чтобы присоединиться к флэшмобу, необходимо записать на видео клятву спецолимпийцев с пожеланиями спортсменам и опубликовать его в социальных сетях с хэштегом #абудабиурал.
Дай мне победить, но если я не смогу победить, пусть я буду смелым в этой попытке!звучат слова клятвы.
На Специальных олимпийских играх состязаются спортсмены, имеющие ментальные нарушения. Все соревнования этой Олимпиады начинаются со слов клятвы, передаёт сообщество «Специальная Олимпиада. Свердловская область».