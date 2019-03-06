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Posted 6 марта 2019, 09:21

Published 6 марта 2019, 09:21

Modified 29 ноября, 17:21

Updated 29 ноября, 17:21

Памятник культурного наследия продается в Екатеринбурге за 120 млн рублей

6 марта 2019, 09:21
В Екатеринбурге на продажу выставлен памятник культурного наследия, расположенный рядом со Храмом-на-Крови.

Начальная стоимость объекта – 120 млн рублей. Строение расположено по адресу ул. Карла Либкнехта, 45. Общая площадь – 485 кв. м. Объект продажи состоит из двух зданий – дома Зотова и особняка фабриканта Круковского.

Продавцом получено разрешение на увеличение площади зданий до 650 кв. м. Также в объект продажи включено 12 кв. м. земли, на которых располагается оборудованная парковка на 20 машин, пишет «Областная газета».

#Экономика#Новости УрФО#Памятник#Инвестиции#Продажа#Екатеринбург
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