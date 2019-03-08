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Posted 8 марта 2019, 05:00

Published 8 марта 2019, 05:00

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

Единый номер службы спасения заработает в Свердловской области с 17 апреля

8 марта 2019, 05:00
Полноценная работа единого номера службы спасения начнётся в Свердловской области с 17 апреля. Соответствующий приказ подписан главой Минкомсвязи Константином Носковым.

На официальном интернет-портале правовой информации опубликован приказ министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации согласно которому использование Системы-112 начнётся в Свердловской области с 17 апреля 2019 года.

Помимо единого номера «112» свердловчане могут использовать номера экстренных служб «101», «102», «103» и «104» (МЧС, полиция, скорая медицинская помощь и газовая служба, соответственно). Владельцы стационарных телефонов смогут вызвать данные службы, используя номера «01», «02», «03» и «04». Операторы должны обеспечить возможность звонков по указанным номерам круглосуточно и бесплатно, говорится в тексте приказа.

Напомним, что внедрение Системы-112 планировалось с 2012 года. Постепенно её начали внедрять в тестовом режиме, сообщает URA.ru.

#Общество#Свердловская область#Полиция#Скорая помощь#Газовая служба#Телефон#Экстренные службы
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