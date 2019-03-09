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Posted 9 марта 2019, 03:11

Published 9 марта 2019, 03:11

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

Упавший с крыши во время уборки снега мужчина в Екатеринбурге работал неофициально

9 марта 2019, 03:11
Рабочий, который упал с крыши дома в Екатеринбурге во время расчистки снега, не был трудоустроен и хотел подзаработать к 8 Марта.

В настоящий момент мужчина все еще находится в коме. У него диагностированы перелом основания черепа, отек мозга, переломы ребер и ключицы.

Как рассказала супруга пострадавшего, он не был официально трудоустроен, расчисткой крыш от снега он хотел заработать денег на подарки родственникам к 8 Марта. Женщина сообщила, что она работает учителем в школе, а дома отца ждет 7-летняя дочь. Подробности инцидента женщине не рассказывают, пишет Е1.

Выяснением обстоятельств произошедшего занимается полиция.

Напомним, что мужчина, упавший с крыши во время уборки снега, по предварительной информации, работал без страховки.

#Общество#Новости УрФО#Травма#Работа#Падение#Крыша#Екатеринбург
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