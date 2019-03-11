Кредитный рейтинг Свердловской области получил оценку «позитивный»

Как отмечают эксперты, повышению уровня кредитного рейтинга способствовали стабильность экономики региона, прогнозируемые изменения структуры бюджетных расходов и рост собственной ликвидности. Помимо этого, профицит бюджета 2018 года может способствовать покрытию расходов при дефицитном бюджете 2019 года.