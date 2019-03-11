Кредитный рейтинг Свердловской области получил оценку «позитивный»

Posted 11 марта 2019, 06:04
Published 11 марта 2019, 06:04
Modified 24 декабря, 18:12
Updated 24 декабря, 18:12
Как отмечают эксперты, повышению уровня кредитного рейтинга способствовали стабильность экономики региона, прогнозируемые изменения структуры бюджетных расходов и рост собственной ликвидности. Помимо этого, профицит бюджета 2018 года может способствовать покрытию расходов при дефицитном бюджете 2019 года.
Повышение кредитного рейтинга Свердловской области знаково для нашего региона, рейтинг области и ее облигаций подтверждает ликвидность государственных ценных бумаг Среднего Урала, повышает его инвестиционную привлекательность,сообщила Галина Кулаченко - министр финансов Свердловской области.
Также регион планирует увеличение кредитной привлекательности путем выпуска гособлигаций.
В настоящий момент на рынке ценных бумаг в обращении находятся облигации Свердловской области на сумму в 20 млрд рублей, сообщается на официальном сайте правительства Свердловской области.