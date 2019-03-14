На самолетах «Победы» оказались порезаны колеса перед вылетом из Екатеринбурга

Posted 14 марта 2019, 05:47
Published 14 марта 2019, 05:47
Modified 29 ноября, 17:23
Updated 29 ноября, 17:23
Как сообщают пассажиры, инцидент произошел 11 марта, замену испорченной резины специалисты авиакомпании провели прямо на территории Кольцово.
Замена колеса была связана с порезом, обнаруженным специалистами на штатном осмотре после посадки,сообщил авиапервозчик.
По какой причине повреждения резины произошли сразу у двух самолетов, в компании пояснить не смогли, пишет URA.RU.
Пресс-служба Кольцово пояснила, что для всестороннего разбирательства в ситуации будет создана специальная комиссия, которая установит характер повреждений и обстоятельства произошедшего.
Напомним, что ранее лоукостер сообщил, что увеличивает количество авиабаз, в том числе самолеты «Победы» будут базироваться в Екатеринбурге, что может позволить компании увеличить поток пассажиров региона.