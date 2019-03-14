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Posted 14 марта 2019, 05:47

Published 14 марта 2019, 05:47

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

На самолетах «Победы» оказались порезаны колеса перед вылетом из Екатеринбурга

14 марта 2019, 05:47
Два самолета авиакомпании «Победа» в Екатеринбурге задержали вылет из-за порезанных колес.

Как сообщают пассажиры, инцидент произошел 11 марта, замену испорченной резины специалисты авиакомпании провели прямо на территории Кольцово.

Замена колеса была связана с порезом, обнаруженным специалистами на штатном осмотре после посадки,сообщил авиапервозчик.

По какой причине повреждения резины произошли сразу у двух самолетов, в компании пояснить не смогли, пишет URA.RU.

Пресс-служба Кольцово пояснила, что для всестороннего разбирательства в ситуации будет создана специальная комиссия, которая установит характер повреждений и обстоятельства произошедшего.

Напомним, что ранее лоукостер сообщил, что увеличивает количество авиабаз, в том числе самолеты «Победы» будут базироваться в Екатеринбурге, что может позволить компании увеличить поток пассажиров региона.

#Транспорт#Новости УрФО#Кольцово#Авиакомпания#Победа#Екатеринбург
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