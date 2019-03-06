База авиакомпании «Победа» появится в Екатеринбурге

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У авиакомпании «Победа» увеличится число баз. Сразу три базы будут открыты в городах России, одна из которых появится в Екатеринбурге.
Сюжеты: Екатеринбург
Еще две базы будут открыты в Сочи и Новосибирске. Открытие планируется в рамках новой региональной стратегии «Аэрофлота». До этого «Победа» базировалась только в Москве.
Заместитель генерального директора по маркетингу компании «Аэрофлот» пояснил, что «Победа» станет активным игроком в городах, где появятся базы.
Ранее «Аэрофлот» анонсировал создание международного хаба в Красноярске, который может стать транзитным узлом, связывающим Европу и Азию, пишет Интерфакс.
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