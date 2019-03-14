tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 марта 2019, 02:00

Published 14 марта 2019, 02:00

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

Строительство второй очереди «Титановой долины» завершится в 2024 году

14 марта 2019, 02:00
Строительные работы на территории особой экономической зоны «Титановая долина» планируется закончить к 2024 году. После этого на площади в 100 га смогут разместиться около 10 резидентов.

На данный момент вторая очередь размещения производства резидентов на территории «Титановой долины» запущена частично, так как на объекте отсутствует инфраструктура. Исправить ситуацию планируют к 2024 году.

Общая площадь, на которой идёт строительство, составляет более 10 га. На работы, которые запланированы в 2019 году, выделено 115 млн рублей. За счёт привлечённых средств будут установлены ограждения для организации свободной таможенной зоны, построены временные проезды к участкам резидентов и завершено проектирование, сообщает ТАСС.

#Экономика#Верхняя и Нижняя Салда#Строительство#Инвестиции#Титановая долина
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика