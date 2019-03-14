Строительство второй очереди «Титановой долины» завершится в 2024 году

Общая площадь, на которой идёт строительство, составляет более 10 га. На работы, которые запланированы в 2019 году, выделено 115 млн рублей. За счёт привлечённых средств будут установлены ограждения для организации свободной таможенной зоны, построены временные проезды к участкам резидентов и завершено проектирование, сообщает ТАСС.