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Posted 15 марта 2019,, 09:21

Published 15 марта 2019,, 09:21

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Бидонько назначен главой комиссии по профилактике экстремизма в Свердловской области

15 марта 2019, 09:21
Заместитель губернатора Свердловской области занял место Владимира Тунгусова в комиссии по профилактике экстремизма.

Соответствующий указ был подписан Евгением Куйвашевым. До сентября прошлого года пост занимал Владимир Тунгусов.

В настоящий момент вместе с Сергеем Бидонько в руководство комиссии вошли министр общественной безопасности Александр Кудрявцев, начальник управления межнациональных отношений Иван Падерин и Антон Третьяков - директор департамента внутренней политики региона, пишет ZNAK.

Комиссия занимается координацией органов власти по выявлению экстремистской деятельности.

Фото: Сергей Лефлер, http://vkarpinsk.info

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#Политика#Свердловская область#Безопасность#Экстремизм#Сергей Бидонько
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