Бидонько назначен главой комиссии по профилактике экстремизма в Свердловской области

Posted 15 марта 2019,, 09:21
Published 15 марта 2019,, 09:21
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Соответствующий указ был подписан Евгением Куйвашевым. До сентября прошлого года пост занимал Владимир Тунгусов.
В настоящий момент вместе с Сергеем Бидонько в руководство комиссии вошли министр общественной безопасности Александр Кудрявцев, начальник управления межнациональных отношений Иван Падерин и Антон Третьяков - директор департамента внутренней политики региона, пишет ZNAK.
Комиссия занимается координацией органов власти по выявлению экстремистской деятельности.