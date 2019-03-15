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Posted 15 марта 2019,, 07:29

Published 15 марта 2019,, 07:29

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Чиновница из Тагила покинула пост замминистра здравоохранения Магаданской области

15 марта 2019, 07:29
Оксана Хулап из Нижнего Тагила в начале марта уволилась с поста заместителя министра здравоохранения Магаданской области.

Оксана Хулап выведена из состава комиссий минздрава, ее место заняла Олеся Пацан, сообщает «Весьма».

Хулап в период с 2010 по 2012 год занимала пост начальника управления здравоохранения Нижнего Тагила, а в 2012 году заняла должность руководителя ТФОМС Свердловской области в Екатеринбурге. В 2018 году была назначена заместителем главы минздрава Магаданской области.

Причина увольнения Хулап неизвестна.

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