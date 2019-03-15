Чиновница из Тагила покинула пост замминистра здравоохранения Магаданской области

Хулап в период с 2010 по 2012 год занимала пост начальника управления здравоохранения Нижнего Тагила, а в 2012 году заняла должность руководителя ТФОМС Свердловской области в Екатеринбурге. В 2018 году была назначена заместителем главы минздрава Магаданской области.