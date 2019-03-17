В Первоуральске мужчина избил подростка за случайно брошенный снежок

Posted 17 марта 2019, 06:00
Published 17 марта 2019, 06:00
Modified 24 декабря, 18:10
Updated 24 декабря, 18:10
13 марта в посёлке Прогресс под Первоуральском подростки играли в снежки. С их слов, один из снежков случайно попал в проходившего мимо мужчину. В ответ он трижды ударил одного из подростков по лицу. После инцидента медики диагностировали у школьника ушиб мягких тканей лица, сообщает Znak.com.
Личности участников конфликта установлены. Принято решение о заведении административного дела в отношении мужчины по факту причинения им побоев подростку,рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.