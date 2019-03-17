В Первоуральске мужчина избил подростка за случайно брошенный снежок

13 марта в посёлке Прогресс под Первоуральском подростки играли в снежки. С их слов, один из снежков случайно попал в проходившего мимо мужчину. В ответ он трижды ударил одного из подростков по лицу. После инцидента медики диагностировали у школьника ушиб мягких тканей лица, сообщает Znak.com.