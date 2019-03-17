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Posted 17 марта 2019, 06:00

Published 17 марта 2019, 06:00

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

В Первоуральске мужчина избил подростка за случайно брошенный снежок

17 марта 2019, 06:00
Случайно брошенный снежок стал причиной конфликта между мужчиной и подростком в Первоуральске. В результате у подростка диагностированы ушибы лица, а личность мужчины устанавливает полиция.

13 марта в посёлке Прогресс под Первоуральском подростки играли в снежки. С их слов, один из снежков случайно попал в проходившего мимо мужчину. В ответ он трижды ударил одного из подростков по лицу. После инцидента медики диагностировали у школьника ушиб мягких тканей лица, сообщает Znak.com.

Личности участников конфликта установлены. Принято решение о заведении административного дела в отношении мужчины по факту причинения им побоев подростку,рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

#Общество#Первоуральск#Травма#Полиция#Мужчина#Побои#Подросток
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