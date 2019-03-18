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Posted 18 марта 2019, 09:11

Published 18 марта 2019, 09:11

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

150 тысяч за перелом плеча заплатит ученику школа в Свердловской области

18 марта 2019, 09:11
150 тысяч рублей заплатит школа в Байкаловском районе Свердловской области за перелом плеча, полученный школьником по пути на урок физкультуры.

Инцидент произошел в сентябре 2018 года. Школьник направлялся на урок физкультуры на территории образовательного учреждения, запнулся о кабель, размещенный сотрудниками монтажной организации, и получил травму в результате падения.

Ребенка осмотрели учитель физкультуры и работник медкабинета, скорая помощь школьнику не вызывалась. Родители отвезли ребенка в Екатеринбург, где у него диагностировали перелом хирургической шейки правой плечевой кости. Мальчику потребовалась операция.

Прокуратурой установлено, что электропровод монтажной организации был размещен на территории школы с согласия руководства образовательного учреждения. В связи с этим надзорное ведомство обратилось в суд с требованием взыскать в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда.

Исковые требования прокуратуры были удовлетворены частично. Суд постановил взыскать в пользу несовершеннолетнего 150 тысяч рублей.

#Общество#Травма#Дети#Свердловская область#Суд#Школа
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