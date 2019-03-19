Коллектор в «Народном-2» в Нижнем Тагиле отремонтируют за 221 тысячу рублей

Posted 19 марта 2019, 11:38
Published 19 марта 2019, 11:38
Modified 24 декабря, 18:10
Updated 24 декабря, 18:10
Стало известно, что проектная документация и результаты инженерных изысканий по благоустройству парка «Народный-2» получили положительное заключение экспертизы. Итоговое решение вынесло ГАУ СО «Управление государственной экспертизы».
В итоге благоустройство парка в пойме реки Тагила от улицы Красноармейская до улицы Космонавтов попало в муниципальную программу «Реализация основных направлений строительного комплекса в Нижнем Тагиле до 2024 года». 19 марта глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев подписал соответствующее постановление.
В рамках новой подпрограммы, которая получила название «Развитие водохозяйственного комплекса г. Нижний Тагила», предусмотрено софинансирование: 110,6 тыс. рублей предоставит область, и столько же будет выделено из местного бюджета.