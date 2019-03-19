Коллектор в «Народном-2» в Нижнем Тагиле отремонтируют за 221 тысячу рублей

В итоге благоустройство парка в пойме реки Тагила от улицы Красноармейская до улицы Космонавтов попало в муниципальную программу «Реализация основных направлений строительного комплекса в Нижнем Тагиле до 2024 года». 19 марта глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев подписал соответствующее постановление.