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Posted 19 марта 2019, 11:38

Published 19 марта 2019, 11:38

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

Коллектор в «Народном-2» в Нижнем Тагиле отремонтируют за 221 тысячу рублей

19 марта 2019, 11:38
Стала известна сумма финансирования, которую получит Нижний Тагил на ремонт коллектора в парке «Народный-2». Общая объём составит 221 тысячу рублей, половину средств предоставит область.

Стало известно, что проектная документация и результаты инженерных изысканий по благоустройству парка «Народный-2» получили положительное заключение экспертизы. Итоговое решение вынесло ГАУ СО «Управление государственной экспертизы».

В итоге благоустройство парка в пойме реки Тагила от улицы Красноармейская до улицы Космонавтов попало в муниципальную программу «Реализация основных направлений строительного комплекса в Нижнем Тагиле до 2024 года». 19 марта глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев подписал соответствующее постановление.

В рамках новой подпрограммы, которая получила название «Развитие водохозяйственного комплекса г. Нижний Тагила», предусмотрено софинансирование: 110,6 тыс. рублей предоставит область, и столько же будет выделено из местного бюджета.

#Общество#Нижний Тагил#Парк Народный#Финансирование#Ремонт#Постановление#Программа
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