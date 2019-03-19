Нижнетагильскую школу №25 отправят на реконструкцию в 2024 году

Posted 19 марта 2019,, 02:30
Published 19 марта 2019,, 02:30
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Зданию школы 80 лет, часть помещений образовательного учреждения была признана непригодной для эксплуатации, так как в них рушится потолок и прогнил пол. Из-за того некоторые классы находятся в аварийном состоянии занятия в них не проводятся.
18 марта учебное заведение посетили депутаты комиссии по социальной политике городской Думы. После осмотра школы они пришли к выводу о том, что капитальный ремонт начнётся в 2024 году, сообщает «Тагил-ТВ».