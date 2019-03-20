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Posted 20 марта 2019,, 03:39

Published 20 марта 2019,, 03:39

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Несколько автосалонов Екатеринбурга бойкотируют Auto.ru из-за роста цен

20 марта 2019, 03:39
Сразу несколько автосалонов Екатеринбурга отказались от услуг Auto.ru из-за того, что сервис поднял цены.

От сервиса отказались крупнейшие игроки вторичного авторынка, в настоящий момент с сайта сняты более 1,5 тысячи объявлений. Связано это с тем, что Auto.ru с 1 марта 2019 года изменил тарифы для юридических лиц. При этом, тарифы для Свердловской области оказались самыми высокими в УрФО. Так, в Екатеринбурге за размещение одного объявления нужно заплатить 250 рублей, при том, что в Челябинске размещение стоит 200 рублей, а в Пермском крае колеблется от 100 до 200 рублей. Таким образом, расходы салонов на продвижение могут вырасти вдвое, пишет «Деловой квартал».

Владельцы автосалонов объединились и объявили сервису бойкот, они предполагают, что это обойдется электронной площадке в 1,2 миллиона рублей убытков ежемесячно.

Между тем, в пресс-службе Auto.ru считают, что уход с площадки нескольких продавцов не нанесет сервису существенного вреда.

Сегодня более половины всех машин в Екатеринбурге продаются через Авто.ру — это доказательство того, что сервис сильно повлиял на рынок и востребован среди покупателей,сказали в пресс-службе.

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#Экономика#Новости УрФО#Цены#Авто#Машины#Екатеринбург
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