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Posted 21 марта 2019,, 08:39

Published 21 марта 2019,, 08:39

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

570 миллионов рублей из бюджета области получит «Титановая долина»

21 марта 2019, 08:39
«Титановая долина» дополнительно получит 570 миллионов рублей.

Средства будут выделены из бюджета Свердловской области, их направят на создание объектов инфраструктуры.

Предположительно, денежные средства пойдут на вторую очередь особой экономической зоны в районе аэропорта Уктус, где реализуется проект по созданию авиастроительного кластера.

Ранее сообщалось, что «Титановая долина» планирует заключить с РЖД соглашение по строительству въездных путей. На это потребуется 1,8 миллиарда рублей, пишет «Правда УрФО».

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#Экономика#Новости УрФО#Бюджет#Финансирование#Титановая долина#Екатеринбург
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