Строительство второй очереди «Титановой долины» завершится в 2024 году

На данный момент вторая очередь размещения производства резидентов на территории «Титановой долины» запущено частично, так как на объекте отсутствует инфраструктура. Исправить ситуацию планируют к 2024 году.

Общая площадь, на которой идёт строительство, составляет более 10 га. На работы, которые запланированы в 2019 году, выделено 115 млн рублей. За счёт привлечённых средств будут установлены ограждения для организации свободной таможенной зоны, построены временные проезды к участкам резидентов и завершено проектирование, сообщает «ТАСС».