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Строительство второй очереди «Титановой долины» завершится в 2024 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Строительство второй очереди «Титановой долины» завершится в 2024 году

Сегодня, 07:00ЭкономикаФото: titanium-valley.com
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