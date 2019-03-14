Строительство второй очереди «Титановой долины» завершится в 2024 году
Сегодня, 07:00ЭкономикаФото: titanium-valley.com
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Строительные работы на территории особой экономической зоны «Титановая долина» планируется закончить к 2024 году. После этого на площади в 100 га смогут разместиться около 10 резидентов.
Сюжеты: Верхняя и Нижняя Салда
На данный момент вторая очередь размещения производства резидентов на территории «Титановой долины» запущено частично, так как на объекте отсутствует инфраструктура. Исправить ситуацию планируют к 2024 году.
Общая площадь, на которой идёт строительство, составляет более 10 га. На работы, которые запланированы в 2019 году, выделено 115 млн рублей. За счёт привлечённых средств будут установлены ограждения для организации свободной таможенной зоны, построены временные проезды к участкам резидентов и завершено проектирование, сообщает «ТАСС».
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