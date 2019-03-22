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Posted 22 марта 2019,, 02:30

Published 22 марта 2019,, 02:30

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Свердловская область станет участником Всероссийской недели финграмотности

22 марта 2019, 02:30
На территории Свердловской области пройдут мероприятия, объединённые единой темой «Финансовая грамотность в цифровом формате» в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи. Инициатором мероприятия выступает Минфин РФ.

С 17 по 24 апреля пройдёт Всероссийская неделя финансовой грамотности, в которой Свердловская область примет активное участие. Министерство финансов РФ, которое выступило инициатором «недели», предложило регионам провести мероприятия под единой темой «Финансовая грамотность в цифровом формате».

С 2018 по 2023 год в Свердловской области действует программа «Повышение финансовой грамотности населения», оператором которой выступает центр финансовой грамотности, созданный на базе УрГЭУ.

В рамках программы поставлена задача охватить занятиями по финансовой грамотности самые разные аудитории жителей региона, поэтому неделя финансовой грамотности для детей и молодежи - хорошая возможность проработать с подрастающим поколением. «Фишкой» нашего региона станет формат мероприятия: старт неделе финансовой грамотности будет дан на X Евразийском экономическом форуме молодежи, который состоится в УрГЭУ и где на одной площадке соберутся более 600 гостей: школьников, студентов, аспирантов, молодых ученых,рассказала директор Центра Елена Овсянникова.

Согласно проведённым опросам, осведомленными в финансовой области считают себя лишь 61% свердловчан, при этом желают повысить уровень финансовой грамотности 49% респондентов, сообщает официальный сайт правительства Свердловской области.

Результаты опроса говорят о том, что нам есть над чем потрудиться. Финансовая грамотность жителей нашего региона - это вклад в экономическую стабильность и, как следствие, рост материального благополучия уральцев,отметила заместитель губернатора - министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.

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#Экономика#Свердловская область#Деньги#Финансы#Грамотность#Мероприятие
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