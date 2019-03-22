Свердловская область станет участником Всероссийской недели финграмотности

В рамках программы поставлена задача охватить занятиями по финансовой грамотности самые разные аудитории жителей региона, поэтому неделя финансовой грамотности для детей и молодежи - хорошая возможность проработать с подрастающим поколением. «Фишкой» нашего региона станет формат мероприятия: старт неделе финансовой грамотности будет дан на X Евразийском экономическом форуме молодежи, который состоится в УрГЭУ и где на одной площадке соберутся более 600 гостей: школьников, студентов, аспирантов, молодых ученых,рассказала директор Центра Елена Овсянникова.