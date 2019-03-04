72,5% свердловчан считают необходимым обучение финансовой грамотности в школе
72,5% жителей Свердловской области, принявших участие в опросе по определению финансовой грамотности населения, уверены в необходимости введения в школьную программу данного предмета.
В 2018 году в анкетировании приняли участие 2 698 свердловчан из 63 муниципалитетов. Среди респондентов были люди разных возрастных категорий (от 25 до 60 лет) из разных сфер деятельности.
42% опрошенных признались в недостатке знаний по финансовым вопросам. Опрос показал, что свердловчане хорошо владеют информацией относительно обязательных услуг по кредитному договору (79% опрошенных).
Вопросы страхования при кредитовании вызывают затруднения у 55% граждан. Менее половины респондентов владеют информацией, когда выдается график платежей по кредиту, о сумме компенсации гарантированной государством по вкладу, о полномочиях коллекторских агентств. Лишь 10% свердловчан назвали способы обеспечения обязательств по кредитному договору.
Согласно результатам анкетирования, в 2018 году уровень финансовой грамотности граждан вырос на 6% и составил 54%, сообщается на официально сайте Роспотребнадзора по Свердловской области.