72,5% свердловчан считают необходимым обучение финансовой грамотности в школе

В 2018 году в анкетировании приняли участие 2 698 свердловчан из 63 муниципалитетов. Среди респондентов были люди разных возрастных категорий (от 25 до 60 лет) из разных сфер деятельности.

42% опрошенных признались в недостатке знаний по финансовым вопросам. Опрос показал, что свердловчане хорошо владеют информацией относительно обязательных услуг по кредитному договору (79% опрошенных).

Вопросы страхования при кредитовании вызывают затруднения у 55% граждан. Менее половины респондентов владеют информацией, когда выдается график платежей по кредиту, о сумме компенсации гарантированной государством по вкладу, о полномочиях коллекторских агентств. Лишь 10% свердловчан назвали способы обеспечения обязательств по кредитному договору.