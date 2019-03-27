Житель Ревды предстанет перед судом за нападение с ножом на полицейского

Posted 27 марта 2019, 01:30
Published 27 марта 2019, 01:30
Modified 24 декабря, 18:09
Updated 24 декабря, 18:09
В сентябре 2018 года участковой увидел, что обвиняемый распивает спиртные напитки, находясь рядом со своим автомобилем. Увидев представителя власти, мужчина сел за руль и попытался уехать, однако полицейский запрыгнул в салон и вынул ключи из замка зажигания.
Подсудимый ударил участкового ножом в живот, а во время задержания угрожал ножом другому сотруднику полиции.
За причинение вредя здоровью полицейского обвиняемому грозит до 10 лет тюрьмы.