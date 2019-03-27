tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 марта 2019, 01:30

Published 27 марта 2019, 01:30

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

Житель Ревды предстанет перед судом за нападение с ножом на полицейского

27 марта 2019, 01:30
Житель Ревды обвиняется в нападении на одного полицейского и угрозе применения насилия в отношении другого, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В сентябре 2018 года участковой увидел, что обвиняемый распивает спиртные напитки, находясь рядом со своим автомобилем. Увидев представителя власти, мужчина сел за руль и попытался уехать, однако полицейский запрыгнул в салон и вынул ключи из замка зажигания.

Подсудимый ударил участкового ножом в живот, а во время задержания угрожал ножом другому сотруднику полиции.

За причинение вредя здоровью полицейского обвиняемому грозит до 10 лет тюрьмы.

#Общество#Ревда#Нож#Нападение#Полицейский
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика