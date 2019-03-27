Житель Ревды предстанет перед судом за нападение с ножом на полицейского

В сентябре 2018 года участковой увидел, что обвиняемый распивает спиртные напитки, находясь рядом со своим автомобилем. Увидев представителя власти, мужчина сел за руль и попытался уехать, однако полицейский запрыгнул в салон и вынул ключи из замка зажигания.