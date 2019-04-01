Подозреваемый в вымогательстве свидетель по делу главы СвЖД задержан ФСБ

Posted 1 апреля 2019, 15:18
Published 1 апреля 2019, 15:18
Modified 29 ноября, 17:23
Updated 29 ноября, 17:23
Кроме Акулова под стражу была взята юрист ООО «Нева» Вера Дружинина.
Задержанные подозреваются в вымогательстве взятки в размере трех млн рублей. По данным следователей, эта сумма вымогалась у бизнесмена Григория Калекина. За деньги Акулов предлагал отказаться от своих претензий к Миронову и партнеру Калекина, который также является фигурантом уголовного дела на главу СвЖД.
Ранее Алексей Миронов называл Акулова одним из заявителей по своему уголовному делу.