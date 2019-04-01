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Posted 1 апреля 2019, 15:18

Published 1 апреля 2019, 15:18

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

Подозреваемый в вымогательстве свидетель по делу главы СвЖД задержан ФСБ

1 апреля 2019, 15:18
Сотрудники свердловской ФСБ задержали Евгения Акулова, который проходит свидетелем по делу начальника СвЖД Алексея Миронова, сообщает информагентство Znak.

Кроме Акулова под стражу была взята юрист ООО «Нева» Вера Дружинина.

Задержанные подозреваются в вымогательстве взятки в размере трех млн рублей. По данным следователей, эта сумма вымогалась у бизнесмена Григория Калекина. За деньги Акулов предлагал отказаться от своих претензий к Миронову и партнеру Калекина, который также является фигурантом уголовного дела на главу СвЖД.

Ранее Алексей Миронов называл Акулова одним из заявителей по своему уголовному делу.

#Общество#Суд#Задержание#СвЖД
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