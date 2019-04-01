Подозреваемый в вымогательстве свидетель по делу главы СвЖД задержан ФСБ

Задержанные подозреваются в вымогательстве взятки в размере трех млн рублей. По данным следователей, эта сумма вымогалась у бизнесмена Григория Калекина. За деньги Акулов предлагал отказаться от своих претензий к Миронову и партнеру Калекина, который также является фигурантом уголовного дела на главу СвЖД.