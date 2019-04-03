Госдума предложила лишать свободы на 15 лет пьяных водителей

В 2018 году по вине пьяных водителей пострадали 20,5 тысячи россиян, более четырех тысяч погибли, среди которых дети и подростки. В настоящее время максимальное наказание за ДТП, повлекшее гибель двух и более лиц предусматривает лишения свободы на срок до девяти лет.