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Posted 3 апреля 2019, 03:44

Published 3 апреля 2019, 03:44

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

Госдума предложила лишать свободы на 15 лет пьяных водителей

3 апреля 2019, 03:44
Госдума отправила на рассмотрение в Верховный суд и правительство законопроект о введении наказания в виде лишения свободы сроком до 15 лет для водителей за ДТП, совершенные в пьяном виде и повлекшие смерть двух и более лиц, сообщает ИА ТАСС.

Проект разработали депутаты от разных фракций. Планируется, что при получении положительных отзывов законопроект будет внесен в Госдуму в весеннюю сессию.

В 2018 году по вине пьяных водителей пострадали 20,5 тысячи россиян, более четырех тысяч погибли, среди которых дети и подростки. В настоящее время максимальное наказание за ДТП, повлекшее гибель двух и более лиц предусматривает лишения свободы на срок до девяти лет.

#Общество#ДТП#Госдума#Законопроект#Пьяный#Смертельное дтп
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