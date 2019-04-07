Личный советник Сергея Миронова возглавит свердловских справедливороссов

Решение об избрании Кузнецова было принято на региональной конференции партийной ячейки в Екатеринбурге, которая проходила 6 апреля. Бывший замглавы губернаторской администрации сменил на посту депутата Заксобрания Свердловской области Геннадия Ушакова.