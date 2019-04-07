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Posted 7 апреля 2019, 06:30

Published 7 апреля 2019, 06:30

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

Личный советник Сергея Миронова возглавит свердловских справедливороссов

7 апреля 2019, 06:30
Бывший заместитель главы администрации губернатора Свердловской области и личный советник главы партии «Справедливая Россия» Андрей Кузнецов возглавит свердловское отделение партии, сообщает информационное агентство Znak.

Решение об избрании Кузнецова было принято на региональной конференции партийной ячейки в Екатеринбурге, которая проходила 6 апреля. Бывший замглавы губернаторской администрации сменил на посту депутата Заксобрания Свердловской области Геннадия Ушакова.

Андрей Кузнецов ранее являлся личным советником Сергея Миронова, позже занимал пост советника по внутренней политике при врио губернатора Омской области. В центральном совете «Справедливой России» он является секретарём президиума по идеологии.

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